CATCHY PERIL / KISS ME DEADLY Leda Atomica Musique Marseille, 10 novembre 2023, Marseille.

CATCHY PERIL / KISS ME DEADLY Vendredi 10 novembre, 19h00 Leda Atomica Musique Prix libre / adhésion annuelle 3€

CATCHY PERIL

(Nuclear Turbo Punk) Marseille – FR

Dans un grésillement de tubes cathodiques, des mélodies vaporeuses surfent sur une pulse sauvage.

L’énergie irascible du post-punk flirte avec des sonorités électro voluptueuses, glam et psychédéliques.

Quatre gamins espiègles, planqués sous un trench coat, jouent les entremetteurs sur un dancefloor en péril.

Mon premier est à la fête, mon second fait frémir. Entre crasse et paillettes, Catchy Peril s’impose dans le paysage rock Inde comme une tâche de sauce gravy sur un négligé de soie.

KISS ME DEADLY

(Garage Punk) Marseille – FR

Une blonde, Axelle, ex-chanteuse d’Ich bin dead, mini jupe deux tailles en dessous et voix à la Debbie « dirty » Harry

Un guitar heroe, Phil Zagor, tout droit revenu d’un long exil à Londres et aux USA, fils illégitime de Steve Jones et Johnny Thunder

Un jeune bassiste, Marvin, échappé du punk français et de son groupe Cheap Entertainment pour s’adonner au punk 77

Un batteur, François, au CV aussi long que sa chevelure, tellement qu’il ferait twister les momies au fond d’une cave.

Du garage punk, électrique, brut, sexy.

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61552636239523 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T19:00:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

