Marseille IN JANE Leda Atomica Musique Marseille, 29 octobre 2023, Marseille. IN JANE Dimanche 29 octobre, 19h00 Leda Atomica Musique PAF + adhésion annuelle 3€ IN JANE

Trio velvet grunge bruxellois formé en 2021.

Principales influences : Nirvana, The Velvet Undergrounds, Jeff Buckley

Le mariage du ciel et de l’enfer de William Blake et Hamlet de Shakespeare.

Premier album, Primus Wash (2021).

Deuxième album prévu pour début 2024.

https://www.facebook.com/injane.band/

_____________________________________________________________

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-10-29T19:00:00+01:00 – 2023-10-29T22:00:00+01:00

