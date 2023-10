IO MONADE STANCA / TREEHORN Leda Atomica Musique Marseille, 26 octobre 2023, Marseille.

IO MONADE STANCA / TREEHORN Jeudi 26 octobre, 19h00 Leda Atomica Musique 7€ + Adhésion 3€

IO MONADE STANCA

(ROCK PATAPHYSIQUE) ITA

Io Monade stanca joue de la musique du cœur, du noise rock absurde, mathématique et schizophrénique, progressif.

Un power trio basse, guitare et batterie qui exprime en direct le meilleur de son potentiel, avec un spectacle physique et visuel, énergique, violent, doux, improbable. Pataphysique et idiotie.

Depuis 2005, le groupe a foulé les scènes de la moitié de l’Europe, partout en Italie et en France, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en République tchèque, en Allemagne, en Angleterre, au Portugal et en Espagne.

Après 10 ans depuis le dernier album « Three angles », ils reviennent à délivrer du volume avec les morceaux de leur nouvel album en avant-première, annoncé pour 2024 et intitulé « Educazione Patafisica » (« Éducation Pataphysique).

https://iomonadestanca.bandcamp.com/

https://youtu.be/WsifVCxyneM

TREEHORN

(NOISE ROCK) ITA

Treehorn s’est formé en province de Cuneo vers 2005, dans le chaudron bruitiste qui a donné naissance à des groupes tels que Cani Sciorrì, Fuh, Dead Elephant, Ruggine, Dogs For Breakfast et Io Monade Stanca.

Ils ont déménagé à Turin dans les années qui ont suivi.

L’amour des sons puissants et l’aversion pour le 4/4 sont les fondements qui guident le parcours sonore du trio depuis ses débuts. Un chemin sonore que le trio a suivi dès ses débuts.

En 2008, le premier EP « Amine » est sorti, suivi en 2011 par le premier album « Hearth », qui a été distribué en Italie et en France. Cet album a été distribué en Italie et en France, ce qui a permis à Treehorn d’effectuer trois tournées européennes, avec de nombreuses dates au-delà des Alpes.

De 2014 à 2019, le groupe a fait une pause volontaire, en raison de questions fastidieuses de la vie quotidienne. Cependant, les trois musiciens ne s’arrêtent jamais vraiment de jouer, et profitent même de cette pause pour affiner leur son.

Le groupe s’est ainsi détourné d’un son jusqu’alors orienté vers le grunge et le stoner pour s’orienter vers une approche résolument plus bruitiste, directe et tranchante qui fait un clin d’œil au post-hardcore.

Au printemps 2019, Treehorn est enfin entré en studio d’enregistrement au Rubedo Recordings Studio à Turin, où sous les mains et les oreilles habiles de Manuel Volpe, ils donnent vie à leur troisième œuvre.

« Golden Lapse », 10 titres puissants, frontaux et sans fioritures, une reproduction fidèle de ce que le groupe a à en live. L’album, masterisé par Enrico Baraldi (ex Ornaments, Collars) chez Waiting Room Audio, sorti en 2019 est coproduit avec les labels Escape From Today Records, Brigante Produzioni, Vollmer Industries, Taxi Driver Records et Canalese*Noise.

En août 2023 enfin, ils ont joué à Turin en ouverture pour le légendaire groupe américain « The Melvins ».

https://treehornable.bandcamp.com/album/golden-lapse

https://youtu.be/cXz7b8oj_lQ

PAF 7€ + Adhésion 3€

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://iomonadestanca.bandcamp.com/ »}, {« data »: {« author »: « Apollosmouse2801 », « cache_age »: 86400, « description »: « De superbes photos de cette tru00e8s chouette soiru00e9e Kfuel u00e0 la Bascule:nhttp://www.flickr.com/photos/remigouletconcerts/sets/72157638648406974/ », « type »: « video », « title »: « IO MONADE STANCA Live @ La Bascule Rennes 25/09/2013 (Kfuel Show) Full Set ! 1/4 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/WsifVCxyneM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=WsifVCxyneM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCQ9occ5lmhmX8o4mQiYw35A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/WsifVCxyneM »}, {« link »: « https://treehornable.bandcamp.com/album/golden-lapse »}, {« data »: {« author »: « Scatti Vorticosi Records », « cache_age »: 86400, « description »: « Treehorn – Damn PlannRiprese live al release party del 27.09.2019n- – – nScatti Vorticosi RecordsnD.I.Y. Since 2003nhttp://www.scattivorticosi.comnhttps://www.facebook.com/scattivorticosirecords », « type »: « video », « title »: « Treehorn – Damn Plan », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/cXz7b8oj_lQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=cXz7b8oj_lQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPIj3aWbCYpyI-45yEx7fgg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/cXz7b8oj_lQ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T19:00:00+02:00 – 2023-10-26T22:00:00+02:00

2023-10-26T19:00:00+02:00 – 2023-10-26T22:00:00+02:00