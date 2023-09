OFF MODELS / HURRY FROG Leda Atomica Musique Marseille, 20 octobre 2023, Marseille.

OFF MODELS

(Indie Rock) LYON/VALENCE – FR

Off Models a vu le jour en 2016. Le groupe est basé en Rhône-Alpes et est composé de Anne (chant), Fa (guitare), Kévin (guitare, synthés), Léo (basse) et Louis (batterie). On a déjà pu entendre certain·e·s de ces membres dans des groupes comme 51 Black Super, No Guts No Glory ou encore Annita Babyface and the Tasty Poneys. Un premier EP autoproduit est sorti en 2016, puis un premier album, intitulé « Never fallen in love » en 2019 sur les labels Hell Vice I Vicious Records, Teenage Hate Records, Ligature Records (vinyle / cd), et Pencil Records (K7).

Depuis 2016, Off Models a sorti plusieurs clips et se produit régulièrement sur scène, ouvrant notamment pour Dinosaur Jr, Against Me, The Courtneys, Th Da Freaks ou encore Burning Heads. Ils ont également tourné en France et au Canada avec le groupe Mundy’s Bay.

Concernant leurs influences musicales, ielles citent avec plaisir Sheer Mag, Breeders ou encore Colleen Green, Jay Reatard…

Off Models vient de sortir leur deuxième album, « Familiar Strangers », enregistré et produit par Jean-Pierre Maillard (Dionysos, H-Burns), au Control Studio (Grenoble).

HURRY FROG

(rock alternatif) Marseille – FR

HURRY FROG est un groupe marseillais!

Les influences vont du rock des années 70 à 2000 de l’énergie pure et beaucoup de mélodies avec des textes en français et en anglais.

Le groupe se compose du showman, chanteur, auteur et compositeur Fayce Khe.

Le bassiste inspiré et habité Yann B. l’autodidacte est devenu un vrai professionnel, qui a la musique dans les gènes.

Les 2 frères Leprêtre, opposés mais complémentaires : Mathieu à la guitare rythmique et soliste, concentré pour faire électriser les riffs et qui s’exprime en solo & Rémy qui est en baguette libre, mais qui a la maîtrise d’un chef d’orchestre. Tout ça mélangé donne HURRY FROG souvent à la bourre, mais toujours à l’heure pour faire sonner le rock !!

