BOURBIER / RATTEN Leda Atomica Musique Marseille, 14 octobre 2023, Marseille.

BOURBIER

(Sludge/Hardcore – Menton)

Composé de Micka (Yarostan, Seules les Mortes) au chant, Clem (Wormsand, Clystone) à la guitare, Aymen (Namjera) à la basse et Antoine (Spiralpark, Carivari) à la batterie, Bourbier délivre un Sludge-Noise-Hardcore massif, qui évoque des groupes tels que Kylesa, Coilguns, Unsane, Hangman’s Chair ou encore Helmet, et présente également des atmosphères planantes et psychédéliques. Son univers est sombre et mélancolique et aborde les thématiques de l’exploitation et de la souffrance de l’espèce humaine prise dans l’engrenage de la guerre et de la violence.

En live, Bourbier propose un voyage aux palettes sonores travaillées et variées dans lequel le chaos instauré par des rythmiques puissantes et un chant crié cohabite avec l’onirisme de thèmes de guitare aériens et entêtants. Le groupe a pris part à plusieurs tournées pour défendre son premier EP sorti le 3 décembre 2021 sur les labels Poutrasseau Records et Bus Stop Press et sortira prochainement son premier album.

RATTEN

Né sur les cendres des désillusions du passé.

Dans un lieu sans nom, loin du tumulte de l’existence

Ratten culture la malaisance et le désespoir.

Traduits en ondes sonores et bruits morbides,

Nous sondons la finalité de toute âme,

Dans un anéantissement ultime.

PAF + Adhésion

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

