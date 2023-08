THE YELLOW STONES + RANX Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

THE YELLOW STONES + RANX Samedi 30 septembre, 19h00 Leda Atomica Musique

Du Stoner Rock et une pointe de psychédélique tout droit sorti des entrailles de la Terre.

Des compositions jouées avec les tripes agrémentées par des riffs puissants et des accalmies aériennes.

The Yellow Stones c’est donc une puissante énergie communicative à retrouver sur scène.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044418014021

+

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille

