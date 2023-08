NOVA SHAPERS Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille NOVA SHAPERS Leda Atomica Musique Marseille, 23 septembre 2023, Marseille. NOVA SHAPERS Samedi 23 septembre, 19h00 Leda Atomica Musique NOVA SHAPERS

Blues Rock (Marseille – FR)

Les influences Nova shapers c’est le blues rock américain, le brit rock ainsi qu’un soupçon de punk pour vous offrir de l’émotions, des morceaux technique et une grosse dose d’énergie. Fraîchement arrivés sur la scène rock marseillaise, ils sont ravis de pouvoir vous présenter leur projet. https://www.facebook.com/novashapers

https://www.instagram.com/novashapers PAF + Adhésion

_____________________________________________________________

2023-09-23T19:00:00+02:00 – 2023-09-23T22:00:00+02:00

