Marseille L’apéro festiLAM Leda Atomica Musique Marseille, 31 août 2023, Marseille. L’apéro festiLAM Jeudi 31 août, 18h00 Leda Atomica Musique À maintenant 2 semaines du FestiLAM on se fait un petit apéro à Leda avec Francky Lanight afin de remettre, à ceux qui veulent les récupérer, les contributions offertes à tous les généreux donateurs de notre cagnotte Ulule!

Si tu n’as pas encore ta prévente, c’est l’occasion de venir l’acheter au détour d’une bière !

2023-08-31T18:00:00+02:00 – 2023-08-31T20:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T18:00:00+02:00 – 2023-08-31T20:30:00+02:00

