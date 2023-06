The Fuzz & Drums + ZEK Leda Atomica Musique Marseille, 24 juin 2023, Marseille.

The Fuzz & Drums + ZEK Samedi 24 juin, 19h00 Leda Atomica Musique

THE FUZZ AND DRUMS

« Leur nom a la clarté des énigmes vite résolues. Et leur musique un pouvoir évocateur remontant les décennies, qui renvoie aux Fillmore, à la Grande Ballroom, aux pages abondamment noircies de Creem ou Zig-Zag. Du post-Freak-beat rageur qui désosse Hendrix et les premiers Blue Cheer. Sueur et haut volume. Eloignez les voisins, poussez les meubles et montez le son ! »

Alain Feydri (Abus Dangereux, Dig It!, Nineteen)

The Fuzz & Drums, c’est un power duo (guitare + batterie) d’influences early 70’s, c’est un son radical et brut, porté par la voix et la guitare de Fuzz et la frappe et la voix de Drums. Depuis plus de 10 ans, ils martèlent leur rock garage parfois teinté de groove autour de la cité phocéenne et ailleurs, et font des vidéos plutôt décalées et second degré.

https://www.youtube.com/c/TheFuzzandDrums

https://www.facebook.com/the.fuzz.and.drums

https://www.instagram.com/thefuzzanddrums

http://thefuzzanddrums.com

Leur premier album est ici : https://imusiciandigital.lnk.to/tapesfromthegarage

Leur deuxième album est là : https://backl.ink/147062316

ZEK

Enfermés depuis des années dans leur local de répétition, ils ont été découverts après une visite inopinée des services d’hygiène. Depuis, ils tentent, avec des sons, de faire des trucs tout en répétant sans trop qu’on sache trop pourquoi : « Zek ! Zek!Zek ! »

PAF + Adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00

