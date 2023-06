ECHOPLAIN + FILLETTE Leda Atomica Musique Marseille, 23 juin 2023, Marseille.

(Noise) Paris – FR

ECHOPLAIN c’est l’association de trois musiciens qui sont loin d’être des perdreaux de l’année : à la guitare/chant, Emmanuel Bœuf (Emboe, A Shape, Sons of Frida, Dernière transmission), à la basse VI, Clément Matheron (Sons of Frida) et à la batterie, Stéphane Vion (Velocross, La Diagonale du Fou).

Ici il s’agit de cassures nerveuses et de vagues diffuses orchestrées pour faire le maximum de dégâts.

Il y a encore bien du jus et du bien frais, dans les veines de la scène française.

Des groupes comme Poutre, Cosse, Tabatha Crash, Echoplain continuent à tricoter des ambiances menaçantes, mais toujours secouées d’une belle liberté de ton et d’une puissance qui fait juste du bien.

Le cul entre le suicide et l’éruption, la dépression et l’orgasme, manière de proclamer qu’on est là.

Déclaration d’existence.

Malgré et contre tout. S’il fallait résumer en une phrase l’ampleur des dégâts causés par Echoplain, ce serait celle-là :

que tu le veuilles ou non, je suis là…

https://www.facebook.com/echoplain.music

https://echoplain.bandcamp.com

FILLETTE

(Post Noise) Marseille FR

Groupe majeur de la scène marseillaise, Fillette joue un noise rock répétitif et hypnotique, où les guitares grinçantes poussées par une section rythmique basse-batterie inarrêtable vous feront entrer, pour ne jamais en sortir.

https://www.facebook.com/katatak.fillette

https://fillette.bandcamp.com

