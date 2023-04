CONGER ! CONGER ! Leda Atomica Musique, 19 mai 2023, Marseille.

CONGER ! CONGER ! Vendredi 19 mai, 19h00 Leda Atomica Musique

Basé sur la sainte trilogie guitare-basse-batterie, les compositions du trio ne s’offrent aucunes limites, passant d’un rock garage la noise la plus incandescente pour mieux passer par des titres pop éthéré. Leur style inimitable est caractérisé par un son unique liant un répertoire aux influences très diverses, à force de persévérance et fort d’une actualité discographique constante, CONGER ! CONGER ! s’est imposé au fil des années sur la scène hexagonale.

PAF + Adhésion

NO CB

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-19T19:00:00+02:00 – 2023-05-19T22:00:00+02:00

