LITTLE GREEN FAIRY Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille LITTLE GREEN FAIRY Leda Atomica Musique, 13 mai 2023, Marseille. LITTLE GREEN FAIRY Samedi 13 mai, 19h00 Leda Atomica Musique LITTLE GREEN FAIRY

(Garage pop/heavy rock/psyché) Sète – FR

La petite fée verte distille un garage rock à l’ancienne portée par la voix envoûtante de Rauky, des joutes de guitares saupoudrer de fuzz et d’effet wah wah, le zeste de punk qui va bien…

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063117944630

PAF + Adhésion

NO CB Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063117944630 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Leda Atomica Musique Adresse 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Leda Atomica Musique Marseille

Leda Atomica Musique Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

LITTLE GREEN FAIRY Leda Atomica Musique 2023-05-13 was last modified: by LITTLE GREEN FAIRY Leda Atomica Musique Leda Atomica Musique 13 mai 2023 Leda Atomica Musique Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône