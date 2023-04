CUL CULTURA + GLASTRON DE FER Leda Atomica Musique, 6 mai 2023, Marseille.

CUL CULTURA + GLASTRON DE FER Samedi 6 mai, 19h00 Leda Atomica Musique

CUL CULTURA

(Rock à Synthé) Marseille – FR

À mi-chemin entre geekerie musicale et potacherie décalée,

Cul-Cultura nous abreuve de morceaux déconcertants mais bien ficelés qui font l’effet d’une fête foraine en descente de trip.

» Miss O. (2022)

Cul Cultura, un trio synth-punk formé en 2016 avec des membres de Feu Feu , Crumb et Ed Mudshi.

Le groupe a partagé la scéne avec QUI , Power Solo , Sathönay …

https://drog.bandcamp.com/album/drog-cul-cultura-split-7-ep

+

GLASTRON DE FER

(A découvrir)

1er concert

PAF + Adhésion

NO CB

Leda Atomica Musique

63 Rue saint Pierre

13005 Marseille

