PHANTOMASS / LEGIONS Samedi 8 avril, 19h00 Leda Atomica Musique

Groupe de Hardcore thrash punk, créé en 1990 !!!

Une seule devise : HCTM

https://open.spotify.com/artist/7bx4uJBI8uIiOGZAWtqjzS

https://youtube.com/channel/UCFrsHrWspKZ86h7qQQKkuiw

phantomass1.bandcamp.com/releases

https://www.facebook.com/BarbezHCTM LEGIONS

Legions est né en 2014 d’une fusion de 6 musiciens aux inspirations différentes. Le choix du nom du groupe s’est fait naturellement en allusion à la devise d’Anonymous : «WE ARE LEGIONS».

Le groupe se veut ainsi porteur de messages engagés autour des valeurs humanistes.

Le groupe délivre une musique Rock dynamique à la croisée des styles Punk, Métal et Pop.

https://www.facebook.com/Legions34/

https://www.facebook.com/watch/?v=331325897514730

2023-04-08T19:00:00+02:00 – 2023-04-08T22:00:00+02:00

