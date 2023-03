STEREO Leda Atomica Musique, 25 mars 2023, Marseille.

STEREO Samedi 25 mars, 19h00 Leda Atomica Musique

STEREO

(Krautrock / Saint Étienne)

Un live avec grattes,des voix, des synthés, des boîtes à rythmes qui rentrent dans des effets qui rentrent dans un ordi qui rentrent dans tes oreilles.

https://m.soundcloud.com/stevenre…/sets/stereo-first-steps

https://youtu.be/D1Pua-Tapco

PAF + Adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T19:00:00+01:00 – 2023-03-25T22:00:00+01:00

