BIPOLAR CLUB + MUMUSE Leda Atomica Musique, 11 mars 2023, Marseille.

BIPOLAR CLUB + MUMUSE Samedi 11 mars, 19h00 Leda Atomica Musique

♫♫♫

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://www.facebook.com/bipolarclubband”}, {“data”: {“author”: “Bipolar Club”, “cache_age”: 86400, “description”: “#rock #grunge #rockfranu00e7ais n_nEn tournu00e9e en France en 2023, toutes les dates ici : http://bipolarclub-band.com/tour/n_n’Issue’ est le deuxiu00e8me extrait du premier EP de Bipolar Club, ‘Issue’, sorti le 28 janvier 2022 : https://ditto.fm/bipolarclub-issuennEcoutez ‘Issue’ sur Spotify / Deezer / Apple Music : https://ditto.fm/bipolarclub-issuenn_nFOLLOW ‘BIPOLAR CLUB’ :n- Facebook : https://www.facebook.com/bipolarclubbandn- Instagram : https://www.instagram.com/bipolarclubbandn- Official Website : http://bipolarclub-band.com/nn_nSon : nEnregistru00e9, mixu00e9, et ru00e9alisu00e9 par David Castel au Studio Antistatic, Toulouse.nn_nVidu00e9o :nImages : Lucas CONESA & Benjamin CARREROTnRu00e9alisation et Montage : Lucas CONESA nnRemerciements : Sam, Guillaume et Fred du groupe ” I ME MINE “”nn_nLabel : nSouth Line Records – Les Jeudis du Rocknhttp://southlinerecords.com/nhttps://lesjeudisdurock.fr/nnDistribution :nDitto – Lu2019autre DistributionnnPromo :nSee You In LA – Lucie Marmiessenlucie.marmiesse [at] gmail.comnnBooking :nGabriel Molandnbipolarclub.band [at] gmail.comnn-n(C) 2022 – Bipolar Club – http://bipolarclub-band.com/””, “”type””: “”video””, “”title””: “”Bipolar Club – Issue (Clip Officiel)””, “”thumbnail_url””: “”https://i.ytimg.com/vi/7zfwAddgod4/maxresdefault.jpg””, “”version””: “”1.0″”, “”url””: “”https://www.youtube.com/watch?v=7zfwAddgod4″”, “”thumbnail_height””: 720, “”author_url””: “”https://www.youtube.com/channel/UCtT0yLy4QnX9nD-ygKxImPA””, “”thumbnail_width””: 1280, “”options””: {“”_end””: {“”label””: “”End on””, “”placeholder””: “”ex.: 11, 1m10s””, “”value””: “”””}, “”_start””: {“”label””: “”Start from””, “”placeholder””: “”ex.: 11, 1m10s””, “”value””: “”””}, “”_cc_load_policy””: {“”label””: “”Closed captions””, “”value””: false}, “”click_to_play””: {“”label””: “”Hold load & play until clicked””, “”value””: false}}, “”html””: “”



(Rock / Noise) TOULOUSE – FR BIPOLAR CLUB(Rock / Noise) TOULOUSE – FR A la fois rugueux et doux, Bipolar Club est le nouveau groupe de rock qui va vous emporter dans un puissant voyage sonore.

Bipolar Club c’est la dichotomie, l’opposition mais aussi la porte ouverte à deux énergies : plus enragé ou plus mélancolique ; à deux univers : l’un sombre, l’autre lumineux ; mais aussi à deux langues : le français et l’anglais. C’est l’essence même du groupe : laisser la place au choix. Le plus important étant l’esthétisme final et la recherche de profondeur. La musique de Bipolar Club est résolument rock et propose un son abrasif, taillé pour la scène.

https://www.facebook.com/bipolarclubband

https://youtu.be/7zfwAddgod4

MUMUSE :

(electro noise punk) MARSEILLE – FR

https://www.ganacherecords.com/products/734347-mumuse-gastr

LEDA ATOMICA MUSIQUE

63 Rue Saint Pierre

13005 MARSEILLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T19:00:00+01:00

2023-03-11T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Leda Atomica Musique Adresse 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Leda Atomica Musique Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Leda Atomica Musique Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

BIPOLAR CLUB + MUMUSE Leda Atomica Musique 2023-03-11 was last modified: by BIPOLAR CLUB + MUMUSE Leda Atomica Musique Leda Atomica Musique 11 mars 2023 Leda Atomica Musique Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône