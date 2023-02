TENSE OF FOOLS + AVALON BLOOM Leda Atomica Musique, 4 mars 2023, Marseille.

TENSE OF FOOLS + AVALON BLOOM Samedi 4 mars, 19h00 Leda Atomica Musique

Ces quatre jeunes garçons, tous venus d’univers musicaux différents, se sont unis pour le meilleur et pour le pire.

Les influences de chacun ont pu mener à une nouvelle vision du rock, leur vision. Venant de sortir leur premier single

« IRON LOVE », ils concrétisent et affirment leur position musicale avec la sortie de leur premier EP en février 2023.

Des instruments agressifs accompagnés d’une voix mélancolique font toute la force du groupe AVALON BLOOM. PAF + Adhésion

LEDA ATOMICA MUSIQUE

63 rue saint Pierre

13005 MARSEILLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T19:00:00+01:00

2023-03-04T22:00:00+01:00

