SEVEN LEVELS Samedi 25 février, 19h00 Leda Atomica Musique ♫PSYCHÉ ROCK♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille

(Psych Rock) Marseille – FR

Seven Levels est un groupe formé en mars 2017 par quatre amis qui partagent le même amour inconditionnel de la musique des années 60s-70s, du progressisme Doors à la pop Beatles-esque en passant par le psychédélisme Floydien.

Multi-instrumentiste, leurs concerts sont rythmés par des changements de formation, au service de compositions originales portées par la sincérité de ces jeunes musiciens.

https://www.facebook.com/seven.levels.98

PAF+ adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T19:00:00+01:00

2023-02-25T22:00:00+01:00

