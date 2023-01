THE CRYPTONES Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

THE CRYPTONES Vendredi 17 février, 19h00 Leda Atomica Musique ♫ROCK GARAGE♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille

Le Rock’n’Roll. En trois décennies et plusieurs allers-retours entre la ville et la scène, Bool, l’indétrônable leader du groupe toulonnais The Cryptones n’a jamais cessé de répandre le son qu’il aime : du garage punk 60s aussi dur que pur.

Depuis la fin des années 80, le groupe connaît un turn-over impressionnant. La ribambelle de mélomanes qui entrent tour à tour au service de cet orchestre hors-normes, en fait sa marque de fabrique et lui confère un esprit garage punk sauvage sans cesse rafraîchi.

