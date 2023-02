BONKERS Leda Atomica Musique, 17 février 2023, Marseille.

BONKERS Vendredi 17 février, 19h00 Leda Atomica Musique

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille

BONKERS :

Un quintet électrique électrisant

Fusionnant les styles comme avec leur clip Never Be The Same, les BONKERS mélangent les genres, donnant au public un beat pour le dancefloor, et des improvisations jazz-rock pour les tympans.

La formation ainsi réunie propose un set de morceaux composés par HOGAN et Guilhaume RENARD, laissant la place au groove de l’électro, la spontanéité du jazz et la puissance du rock.

PAF + Adhésion

2023-02-17T19:00:00+01:00

2023-02-17T22:00:00+01:00