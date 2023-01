Dareda Leda Atomica Musique, 4 février 2023, Marseille.

Dareda Samedi 4 février, 19h00 Leda Atomica Musique

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://www.facebook.com/dareda.marseille”}, {“link”: “https://dareda.bandcamp.com/”}, {“data”: {“author”: “Data – Mu00e9diathu00e8que Sonore”, “cache_age”: 86400, “description”: “DAREDAnduo psychu00e9 u00e9nervu00e9nnMASAHIKO UEJI (synthu00e9s) & MAX BRIARD (batterie)nnDuo ultra inspiru00e9 dont les racines multiples trempent dans le punk, la techno, le free jazz, le rock psychu00e9du00e9lique, la new wave. DAREDA su2019u00e9tend au-delu00e0 de la musique catu00e9gorisu00e9e et explore la curiositu00e9 et la passion pour la musique primitive par lu2019improvisation. u201cNous insistons pour u00eatre libres dans la musique pour toujoursu201d.nnDATA, le 29 AVRIL 2022nnData Mu00e9diathu00e8quenhttps://datamediatheque.org”, “type”: “video”, “title”: “DATA – Dareda”, “thumbnail_url”: “https://i.ytimg.com/vi/HoJFXk2nGG4/maxresdefault.jpg”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.youtube.com/watch?v=HoJFXk2nGG4”, “thumbnail_height”: 720, “author_url”: “https://www.youtube.com/channel/UC04Hz3jebncJxFeRnVDH83w”, “thumbnail_width”: 1280, “options”: {“_end”: {“label”: “End on”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_start”: {“label”: “Start from”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_cc_load_policy”: {“label”: “Closed captions”, “value”: false}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “



https://dareda.bandcamp.com/

https://youtu.be/HoJFXk2nGG4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T19:00:00+01:00

2023-02-04T22:00:00+01:00

