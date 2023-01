BATTAGLIA Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BATTAGLIA Leda Atomica Musique, 3 février 2023, Marseille. BATTAGLIA Vendredi 3 février, 19h00 Leda Atomica Musique ♫ROCK ALTERNATIF♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://open.spotify.com/artist/4ctwRQ0KBnrgMUJYrasijy”}, {“link”: “https://www.facebook.com/battagliamusic”}] BATTAGLIA

(Rock Alternatif)

Maxime Bataille, auteur, compositeur et interprète, présente sous son alias Battaglia un artiste aux allures de gangster fou qui vit sa vie comme il l’entend.

Malgré ses vices et son côté déjanté, Battaglia reste un être humain empreint de sentiments, parfois extrêmes, parfois plus intimes.

Entre urgence et sensualité, la musique de Battaglia est imprévisible, teintée d’une fougue ardente.

https://open.spotify.com/artist/4ctwRQ0KBnrgMUJYrasijy…

https://www.facebook.com/battagliamusic

PAF+ adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T19:00:00+01:00

2023-02-03T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Leda Atomica Musique Adresse 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Leda Atomica Musique Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Leda Atomica Musique Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

BATTAGLIA Leda Atomica Musique 2023-02-03 was last modified: by BATTAGLIA Leda Atomica Musique Leda Atomica Musique 3 février 2023 Leda Atomica Musique Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône