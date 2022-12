ODD BEAST + JOE LA TRUITE Leda Atomica Musique, 21 janvier 2023, Marseille.

ODD BEAST + JOE LA TRUITE Samedi 21 janvier 2023, 19h00 Leda Atomica Musique

ODD BEAST

(Stoner Punk) Marseille -FR

Des influences rock’n’roll hybrides teintées de stoner et de punk hardcore: Poilu, sale et efficace.

Des sujets qui donnent envie de se flinguer et du son qui donne envie de faire la fête avec une part de psychotropes, que demander de mieux ?

https://www.facebook.com/oddbeast13

JOE LA TRUITE

(Punk/Metal Cosmico-Psychedelique) Aix-en-Pce – FR

Joe La Truite est un trio supersonique giga surboosté à l’énergie cosmotellurique. Créé en 2017, ces gaillards délivrent un Punk-Metal Cosmique aux influences Post-Dramaquatique.

Après 2 EP, le premier album « Trapped In The Cosmos » sorti en 2020 propose une descente introspective teintées d’humour, de violence, d’illusions, d’enfance et de remise en question…

Julien (ex-Jack Face, ex-Bord du Monde, ex-Skhizein, ex-Primhate Circle), Charl (ex-Soft Erection, ex-Président King-Kong, ex-Harmonic Generator), et Martin (Nitram, ex-Bord du Monde).

https://joelatruite.bandcamp.com/album/trapped-in-the-cosmos

https://www.facebook.com/joelatruitasse

https://www.instagram.com/joe.la.truite/

PAF+ adhésion



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T19:00:00+01:00

2023-01-21T22:00:00+01:00