( Rock psyché) -Aix en Provence – FR

Groupe de rock psychédélique d’Aix en Provence fondé en 2012, Jim Younger’s Spirit marche sur les traces de l’Ouest américain dans des nappes de guitares fuzz noyées dans la réverbération poussée au maximum.

Rolling Stone

Depuis plusieurs années, la scène psychédélique française est devenue l’une des plus intéressantes d’Europe. Jim Younger’s Spirit prouve avec son quatrième album le fascinant et puissant « El Malpais » que le phénomène n’est pas près de s’arrêter.

Longueurs d’Onde

