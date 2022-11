Mini FestiLAM : FERRAJ Leda Atomica Musique, 4 décembre 2022, Marseille.

Mini FestiLAM : FERRAJ Dimanche 4 décembre, 20h00 Leda Atomica Musique

Top départ de notre première édition du miniFestiLAM !!!

Mais qu’est-ce que le miniFestiLAM ?

C’est un festival professionnel : trois jours de concerts dédiés aussi bien au public qu’aux artistes, avec une rémunération au cachet, parce-que la musique n’est pas un simple passe-temps mais bien une envie de vivre sa passion dans les meilleures conditions, et le matériel, ça coûte !

Le but est de créer plusieurs mini FestiLAM qui à terme aboutiraient à la réalisation du grand FestiLAM, 3 journées de festoch dans un lieu atypique Marseillais réunissant une quinzaine de groupes.

Mais pour finir :

20h

FERRAJ – rock bédouin

La rencontre de la poésie algérienne traditionnelle et du groove électrique

« Ferraj » qui signifie « le délivreur des peines », c’est avant tout la rencontre de cinq esprits libres qui décident de redonner vie à la poésie traditionnelle Algérienne sous la forme d’une musique moderne où les instruments ethniques viennent flirter avec le groove des sons électriques..

On y reprend des poèmes maghrébins d’une tradition populaire et orale des années vingt et trente. Apologie de Dieu, éloge de l’amour et des plaisirs de la vie… les mots viennent dessiner un panorama de cultures qui, de nos jours, ne nous parviennent qu’à travers des prismes réducteurs comme celui des médias.

Ces poèmes destinés à l’oubli reprennent vie avec une musique à la fois traditionnelle et moderne. Les instruments de musique ethnique comme les karkabou, le bendir ou le gallal viennent ponctuer les rythmes dansants de la batterie, le groove de la basse et les guitares électriques envoûtantes.

Tarifs

1 journée 10€ + adhésion

pass 3 jours 25€ + adhésion

restauration sur place

63 Rue St Pierre,

13005 Marseille

Réservation :

Contact :

