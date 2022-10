LODI GUNZ Leda Atomica Musique, 4 novembre 2022, Marseille.

LODI GUNZ Vendredi 4 novembre, 18h00 Leda Atomica Musique

♫GARAGE ROCK♫

LODI GUNZ

(garage rock)

Marseille – FR

Groupe de garage rock sucré basé à Marseille avec des influences Blues, Stoner et Rockabilly.

Ils font bouger tout le sud avec leurs riffs déjantés, hardant et charnue.

A la voix Shep, roucoule comme du Lou Reed et s’excite comme du Kurt Cobain.

Jules à la basse, ne cessent de refléter Rage against the machines, tonitruant et lyric à la fois. Derriere la guitare Lead, Vitia et ses riffs ensorcelant nous emmène comme un mage à travers des nuages nébuleux.

Avec Théo à la batterie, c’est le coté garage qui prend le dessus et tout le monde ne manque pas de se jeter dans des pogos convulsif et explosif.

