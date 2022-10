Exposition photo concert – Arthur Obedia Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Exposition photo concert – Arthur Obedia Leda Atomica Musique, 7 octobre 2022, Marseille. Exposition photo concert – Arthur Obedia 7 – 21 octobre Leda Atomica Musique ♫♫♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.arthurobedia.com »}] Arthur Obedia est un photographe exerçant surtout dans les salles du 13 ( jas’rod, Korigan, Poste à Galène…

Il exerce son art depuis 2010, aimant figer des instants, des lumières, des émotions durants des concerts, il commença tout d’abord à un live d’Archie Sheep, puis continua son avancé photographique, jusqu’a aujourd’hui, pour nous présenter pendant 1 mois au Leda, plusieurs clichés soigneusement sélectionnés.

L’exposition se déroulera du 07/10 au 29/10.

Venez donc découvrir son univers !

www.arthurobedia.com

Instagram : https://instagram.com/arthob05?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook : Arthur Ob – Photo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T19:00:00+02:00

2022-10-21T22:00:00+02:00

