Led Silhouette – Concavo Convexo Biarritz, 24 mars 2022, Biarritz.

Led Silhouette – Concavo Convexo Le Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

2022-03-24 21:00:00 – 2022-03-24 Le Colisée 11 avenue Sarasate

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz

Dans le cadre de Regards Croisés :

Cóncavo Convexo est une pièce multidisciplinaire où musique, danse et sculpture se donnent la main. Le travail de Jon López et Martxel Rodriguez porte une réflexion sur le vide ou l’absence sous toutes ses formes, en se basant sur une vision sculpturale du corps et de sa relation avec l’espace. Dans cette pièce, ils repensent le mouvement d’une manière mécanique et même scientifique, en entrant dans une zone de silence, de lieu négatif, seul et vide. C’est dans ce rien que l’être humain s’affirme. L’architecture, la sculpture, la peinture, la danse… dépendent spécifiquement de l’espace, chacun selon ses propres moyens. Il y a une fonction spéciale dans l’espace que Cóncavo Convexo prétend résulter : la création de l’émotion esthétique.

Chorégraphie : Jon López et Martxel Rodriguez

+33 5 59 22 44 66

Le Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

