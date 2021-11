Marseille La Dame du Mont Bouches-du-Rhône, Marseille LED-K La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

21H-1H DJ Led-K (Hip-hop old School ragga dance hall) Doit-on présenter la légende de Notre Dame Du Mont ? Kaled aka @ledk13 vient mettre le feu chez nous ! ____________________ La Dame du Mont 16h30 /01h30 HAPPY HOUR 17h/ 21h Pinte de Blonde 4€ Pinte de Blanche 6€ Pichet de Blanc ou Rosé 7,5€ Caipiroska 5€ Fraise Givrée 5€ Soft 2,8€

Entrée libre

♫HIP HOP OLD SCHOOL RAGGA DANCE HALL♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

