Le dimanche 18 juin 2023

de 08h00 à 18h00

Gratuit pour les chineurs Emplacement payant pour les exposants avec réservation obligatoire

Uniquement sur réservation Vide grenier & fête de quartier « L’Ecuyer Fête à la Tulipe » Venez déambuler dans des petites rues charmantes et atypiques ce 18 juin ! Au programme : Vide grenier, exposants de produits locaux et artisanaux, spectacles de danse, buvette, grillade & animation sécurité routière RDV : Dimanche 18 juin Horaires : 8h-18h Où : Pont du Ruisseau, Villa des Tulipes, & Imp Alexandre Lécuyer Plus d’infos et demandes d’inscription: brocanteecuyertulipes@gmail.com Villa des Tulipes Villa des Tulipes 75018 Paris Contact : https://www.instagram.com/lecuyeralatulipe/ https://www.facebook.com/lecuyeralatulipes https://www.facebook.com/lecuyeralatulipes

