L’écurie fantastique MFR St Symphorien Hédé-Bazouges, vendredi 5 juillet 2024.

L’écurie fantastique dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 6 juillet – 23 août MFR St Symphorien à partir de 639€

Enfile tes bottes et viens passer un séjour au contact des animaux ! En pleine campagne, tu t’occuperas de notre mini ferme chaque jour.

Surplombant la vallée des Moulins, Hédé est une ancienne ville fortifiée qui a gardé quelques traces de son riche passé. Cette commune d’Ille-et-Vilaine est traversée par le canal d’Ille-et-Rance, d’où s’élèvent ses onze célèbres écluses. À pied ou à vélo, le canal se découvre le long d’une voie verte. Hédé offre un cadre reposant et une véritable richesse d’activités pour les enfants.

Au cœur d’un petit bois, notre centre de vacances est situé dans la cour d’un château. De conception moderne, le bâtiment offre des chambres de 3 lits, dotées chacune d’un cabinet de toilette et d’une douche. Certaines chambres, plus anciennes, seront également occupées dans le château. Elles sont dotées de 4 à 6 lits, avec des sanitaires présents au bout du couloir. Cinq salles d’activités thématiques sont à notre disposition ainsi que deux espaces extérieurs : une cour vaste et un grand pré pour accueillir les animaux. Les repas sont préparés sur place et pris dans la spacieuse salle à manger.

Viens vivre tout un séjour aux côtés des animaux ! Nous avons installé dans le parc du centre une mini-ferme avec des poules, des chèvres, des moutons… Chaque jour, tu viendras nourrir les animaux, leur donner les soins nécessaires et entretenir leur parc. Durant toute une journée, nous pourrons pratiquer la médiation animale avec les deux ânes qui viendront nous rendre visite au centre. Un moment de rencontre avec eux sera organisé où tu pourras les caresser, t’en occuper et répondre à des

questions sur les équidés sous forme de petits jeux. Nous aurons ensuite besoin de toi pour emmener les ânes en balade.

Au centre équestre, tu pourras préparer ton poney et le monter lors d’une séance de découverte de l’équitation.

Près du canal, de nombreuses activités t’attendent. Tu pourras faire des activités au bord de l’étang, tester la pêche à la ligne par exemple et partir en balade à vélo sur les sentiers. Une nuit en bivouac pourra également être organisée. Tu y découvriras, si tu le souhaites, les joies du camping autour d’un feu de camp.

Enfin, à l’intérieur du centre, tu profiteras de l’équipement de notre atelier cuisine pour préparer de délicieux petits plats. Nous t’apprendrons quelques tours de main pratiques pour réussir de nombreuses recettes à déguster tous ensemble. Dans l’atelier bois, tu laisseras libre cours à ton imagination : fabriquer des jouets ou des meubles en bois, construire des éléments de décoration pour le centre… De nombreux outils sont à ta disposition ; tu découvriras comment t’en servir en toute sécurité. Et bien sûr, si tu as d’autres idées d’activités, n’hésite pas à en parler à l’équipe du séjour !

Du sam 6 juillet au lun 15 juillet 2024 10 jours 711€

Du mar 16 juillet au jeu 25 juillet 2024 10 jours 711€

Du ven 26 juillet au sam 3 août 2024 9 jours 639€

Du dim 4 août au mar 13 août 2024 10 jours 711€

Du mer 14 août au ven 23 août 2024 10 jours 711€

