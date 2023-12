L’écureuil roux, le connaissez-vous ? Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’écureuil roux, le connaissez-vous ? Maison Paris Nature Paris, 29 décembre 2023, Paris. Le vendredi 29 décembre 2023

de 14h00 à 15h30

.Tout public. gratuit

[Conférence] Une frimousse rousse, une queue de feu, des oreilles à nulles autres pareilles et une vie secrète, souvent douillette et pleine de noisettes… Venez découvrir la vie de l’écureuil roux lors de cette conférence. Nous sortirons ensuite dans le Parc Floral de Paris pour tenter de l’observer. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au

pavillon 2 du Parc Floral de Paris. L’animation

est accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2927?deco=brand

Frederic Combeau Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75012 Lieu Maison Paris Nature Adresse Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison Paris Nature Paris latitude longitude 48.8395051711396,2.44177694913248

Maison Paris Nature Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/