LUCERNAIRE – THEATRE ROUGE PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs 75006

L’ÉCUME DES JOURS

de Boris Vian

Mis en scène par Claudie Russo-Pelosi

Succès reprise

Comédiens/Musiciens : Aurélien Raynal ou Quentin Bossis, Loue Echalier ou Marie Jouhaud, Ethan Oliel ou Baptiste Hérout, Lou Tilly ou Léa Philippe, Charles Garcia, Claudie Russo-Pelosi ou Sara Belviso, Stéphane Piller, Émilie Le Néouanic ou Aurore Streich, Adrien Grassard

Direction d’acteurs : Christos Paspalas

Musique : Boris Vian



Tandis que l’écrivain s’apprête, dans son appartement, à écrire les premières lignes de son histoire, ses héros prennent vie et chantent ses plus grandes chansons au pianocktail. Colin a tout pour être heureux : un bel appartement où l’on chante et joue du jazz, de l’argent, des objets loufoques, ses amis Chick, Alise, Nicolas, Isis, et des souris qui lui tiennent compagnie. Mais il se rend compte d’une chose : ce qu’il lui manque, c’est l’amour.

Spectacle éligible aux Molières 2023.







LA PRESSE EN PARLE :

C’est un bijou. LIBÉRATION

On sort de ce spectacle plus qu’ému, et touché… REGARD EN COULISSE

On se délecte devant ce spectacle musical sensible et un brin mélancolique.*

*THEATRE ONLINE

*THEATRE ONLINE -[…] la troupe de neuf acteurs qui l’interprète est d’une fraîcheur exquise […] La joie court sur le plateau. TÉLÉRAMA

Merci d’arriver 20 minutes minimum avant le début du spectacle.

Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

