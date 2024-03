L’écume des jours (Boris Vian), Compagnie Les Joues Rouges | Château des Bretonnières Lieu-dit La Bretonnière Erbrée, vendredi 19 juillet 2024.

L’écume des jours (Boris Vian), Compagnie Les Joues Rouges | Château des Bretonnières Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la saison culturelle de Thélème, la culture en pleine nature au Château des Bretonnières à Erbrée.

Plus de 200 dates à Paris et une presse nationale unanime pour un spectacle tout en couleurs et en folies, adapté de l’Écume des jours avec brio. En juillet, ça swingue à Thélème.

Boris, Vian. Urgence de vivre, urgence d’agir.

L’E´cume des Jours traduit un appel a` la vie, un cri de la jeunesse, dans cet espace-temps raccourci ou` les cœurs peuvent cesser de battre du jour au lendemain. Dans cette histoire s’animent des a^mes empreintes de jeunesse, de folie, d’idéal Colin, Chloé´, Chick, Alise, Nicolas et Isis qui luttent contre le monde extérieur charge´ de menaces et de dangers. À la fin, ne restent que les dernières pétales, que la fine mousse du grand torrent de la vie, cette écume, ce monde qui n’est qu’une scène de théâtre, ou` l’amour tient le rôle principal.

Texte moderne, adaptation musicale, chansons de Boris Vian, pianiste a` son Pianocktail, mélange de styles, jazz, classique ou rap, décor a` l’esthétique futuriste et projection visuelle, Les Joues Rouges s’emparent d’un monde pour créer un tourbillon de couleurs à leur image.

> Bar & assiettes gourmandes à partir de 19h

> Début du concert à 21h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 21:30:00

fin : 2024-07-19 23:00:00

Lieu-dit La Bretonnière Château des Bretonnières

Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne theleme.arts@gmail.com

L’événement L’écume des jours (Boris Vian), Compagnie Les Joues Rouges | Château des Bretonnières Erbrée a été mis à jour le 2024-03-07 par OT VITRE