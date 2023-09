Répare café L’écume des choses – Ressourcerie de Chevilly-Larue Chevilly-Larue, 21 octobre 2023, Chevilly-Larue.

Répare café Samedi 21 octobre, 14h00 L’écume des choses – Ressourcerie de Chevilly-Larue

Donnez une seconde vie à vos objets ! Apportez vos petits appareils électriques et électroniques ou vos vêtements abîmés. Des bénévoles vous aiderons à les remettre en état si cela est possible. C’est aussi l’occasion de découvrir la ressourcerie et toutes ses activités !

Atelier en collaboration avec l’association Zone-AH !

L’écume des choses – Ressourcerie de Chevilly-Larue 70 avenue Franklin Roosevelt 94550 Chevilly-Larue Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

