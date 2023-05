Atelier : « crocheter mon sac d’été » jour1 Atelier du Temps Libre, 11 août 2023, Lecumberry.

Stage sur deux jours : un premier vendredi pour débuter ensemble l’ouvrage, et un deuxième pour le terminer. Entre ces deux vendredis, vous avancez votre ouvrage à la maison. Attention : ne convient pas aux débutants. Animation : Virginie Hervieu. Lieu : local de l’association (Lecumberry). Nombre de places et âge : 6 places ado et adultes. Organisation : stage de deux jours, de 10h à 16h. Vous apportez votre pique-nique..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 16:00:00. EUR.

Atelier du Temps Libre

Lecumberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The course is divided into two days: a first Friday to start the work together, and a second to finish it. Between these two Fridays, you will advance your work at home. Warning: not suitable for beginners. Facilitator: Virginie Hervieu. Place : local of the association (Lecumberry). Number of places and age : 6 places for teenagers and adults. Organization : two days workshop, from 10am to 4pm. You bring your own picnic.

El curso dura dos días: un primer viernes para empezar el trabajo juntos, y un segundo para terminarlo. Entre estos dos viernes, avanzarás el trabajo en casa. Atención: no apto para principiantes. Animadora: Virginie Hervieu. Lugar: locales de la asociación (Lecumberry). Número de plazas y edad: 6 plazas para adolescentes y adultos. Organización: curso de dos días, de 10h a 16h. Usted lleva su propio picnic.

Ein zweitägiges Praktikum: Am ersten Freitag beginnen wir gemeinsam mit der Arbeit, am zweiten Freitag beenden wir sie. Zwischen diesen beiden Freitagen arbeiten Sie zu Hause an Ihrem Werk weiter. Achtung: Nicht für Anfänger geeignet. Leitung: Virginie Hervieu. Ort: Vereinslokal (Lecumberry). Anzahl der Plätze und Alter: 6 Plätze für Jugendliche und Erwachsene. Organisation: Zweitägiger Kurs, von 10 bis 16 Uhr. Sie bringen Ihr Picknick mit.

