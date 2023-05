Atelier : partager un atelier avec un enfant Atelier du Temps Libre, 7 août 2023, Lecumberry.

Venez fabriquer le jeu de la roue des couleurs avec votre enfant (de 2 à 4 ans)

Animation : Virginie Hervieu. Lieu : local de l’association (Lecumberry). Nombre de places et âge : 4 enfants + 4 adultes

Organisation : 10h à 16h. Vous apportez votre pique-nique..

2023-08-07 à ; fin : 2023-08-07 16:00:00. EUR.

Atelier du Temps Libre

Lecumberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and make the color wheel game with your child (2 to 4 years old)

Animation : Virginie Hervieu. Place : local of the association (Lecumberry). Number of places and age : 4 children + 4 adults

Organization : 10am to 4pm. You bring your picnic.

Ven a hacer el juego de la rueda de colores con tu hijo (de 2 a 4 años)

Animación: Virginie Hervieu. Lugar: locales de la asociación (Lecumberry). Número de plazas y edad: 4 niños + 4 adultos

Organización: de 10.00 a 16.00 h. Traiga su propio picnic.

Kommen Sie und stellen Sie mit Ihrem Kind (2 bis 4 Jahre) das Spiel « Farbenrad » her

Animation: Virginie Hervieu. Ort: Vereinslokal (Lecumberry). Anzahl der Plätze und Alter: 4 Kinder + 4 Erwachsene

Organisation: 10 Uhr bis 16 Uhr. Sie bringen Ihr Picknick mit.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque