Visite du verger de l’Ecubillon L’Ecubillon Oradour-sur-Vayres, 24 août 2023, Oradour-sur-Vayres.

Oradour-sur-Vayres,Haute-Vienne

Les jeudis 24 et 31 août, Jérôme Morgat, arboriculteur, vous invite pour une visite de son verger à 11h. Une belle occasion de découvrir la pomme qui fait le Limousin !.

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . .

L’Ecubillon

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On Thursdays August 24 and 31, arboriculturist Jérôme Morgat invites you to visit his orchard at 11am. A great opportunity to discover the apple that makes Limousin so special!

Los jueves 24 y 31 de agosto, el arboricultor Jérôme Morgat le invita a visitar su huerto a las 11 de la mañana. Es una gran oportunidad para descubrir las manzanas que componen la región de Lemosín

Am Donnerstag, dem 24. und 31. August, lädt Sie der Obstbauer Jérôme Morgat um 11 Uhr zu einer Besichtigung seines Obstgartens ein. Eine gute Gelegenheit, den Apfel zu entdecken, der das Limousin ausmacht!

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Ouest Limousin