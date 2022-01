Lectures vagabondes Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Lectures vagabondes Bibliothèque Municipale, 12 février 2022, Bègles. Lectures vagabondes

le samedi 12 février à Bibliothèque Municipale

On s’évade avec Sylvie et Albane ! Au fil des pages, elles partagent avec petits et grands leurs histoires préférées du moment.

Sur inscription

à 10h30 pour les 1 à 3 ans / à 11h15 pour les 4 à 7 ans Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles Terres Neuves Gironde

2022-02-12T10:30:00 2022-02-12T11:00:00;2022-02-12T11:15:00 2022-02-12T11:45:00

