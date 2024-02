Lectures tout-petits Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, samedi 10 février 2024.

Un temps de lecture pour les 0-3 ans Samedi 10 février, 10h00, 11h00 1

https://mediatheque-cesson-sevigne.fr

Du 2024-02-10 10:00 au 2024-02-10 11:40.

Des lectures autour du thème du caillou, suivies d’un moment de lecture entre parent et enfant. De l’art, du rythme et des sonorités pour leurs yeux et leurs oreilles. Un moment doux à partager.

Gratuit • de 0 à 3 ans • durée 40 min • sur réservation

Pour s’inscrire en ligne : https://www.billetweb.fr/lectures-0-3-ans

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine