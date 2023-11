Lectures Toni Morrison Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 18h30 à 19h30

.Public adultes. gratuit

Lecture de textes choisis dans l’œuvre de Toni Morrison, autrice afro-américaine, prix Nobel de littérature en 1993 par Cécile de la Docking cie.

Romancière, conférencière et grande oratrice, Toni Morrison nous emmène, par la puissance de sa langue, sur les questions du droit à l’existence et à la liberté en partant de l’histoire de l’esclavage et de ses conséquences. Elle fait parler les oublié.e.s de l’histoire qui ont fondé la société américaine et cette parole fait écho à l’histoire de l’esclavage en France.

Cette lecture s’inscrit dans le projet de DockingCie Un banc de livres : Lectures à voix haute sur Le Banc au bord de la route que Toni Morrison a installé dans le quartier des Amandiers Paris 20e , avec sa fondation, en mémoire des esclaves africain.e.s victimes de la traite durant quatre siècles et de Louis Delgrès qui s’est battu contre le retour à l’esclavage sous Napoléon 1er.

Pour ce projet initié en septembre 2022, la compagnie a reçu le soutien de la Commission Culture de la Mairie du 20e, de l’UNRPA, des Plateaux Sauvages et du Conseil de Quartier Amandiers-Ménilmontant.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

Nathalie Savale / Quentin Dugay