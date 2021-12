Épernay Médiathèque Simone-Veil Épernay, Marne Lectures théâtralisées Médiathèque Simone-Veil Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Pour faire écho à ces nuits particulières, les équipes vous proposent en collaboration avec la troupe de théâtre amateur « L’arrière boutique » des lectures sur le thème : « Aimons toujours ! Aimons encore ! » Venez à la rencontre de ces acteurs passionnés pour partager un beau moment. Médiathèque Simone-Veil, entrée libre à tous, lectures en continu de 15h à 17h Dans le contexte actuel, nous mettons tout en oeuvre et nous adaptons pour respecter les normes sanitaires. Le passe sanitaire et le port du masque sont requis à partir de 12 ans.

Passe sanitaire et masque requis à partir de 12 ans

Lectures théâtralisées par la troupe amateur « L’arrière boutique » Médiathèque Simone-Veil 1 rue du Professeur Langevin 51200 Epernay Épernay Marne

