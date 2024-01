Lectures théâtralisées et impros autour du conte Bibliothèque Colette Vivier Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 14h00 à 15h30

.Public enfants. A partir de 10 ans. gratuit

au 0142286994 ou bibliotheque.colette-vivier@paris.fr

Un atelier en écho au spectacle “Voir le loup”, animé par la comédienne Elsa Chausson, compagnie La Sensible.

A partir de 10 ans

Inscriptions à partir du 20 janvier

Les participants seront invités à assister à la représentation du vendredi 9 février à 19h.

Le spectacle « Voir le loup » se joue au Théâtre de la Jonquière jeudi 8 et vendredi 9 février 2024. Une création d’Elsa et Julia Chausson. Tout public dès 10 ans. En savoir plus.

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

Contact : +33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

Compagnie la sensible