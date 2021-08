Auxonne Château d'Auxonne Auxonne, Côte-d'Or Lectures théâtralisées et déambulation sur les traces de Napoléon Château d’Auxonne Auxonne Catégories d’évènement: Auxonne

Côte-d'Or

Lectures théâtralisées et déambulation sur les traces de Napoléon Château d’Auxonne, 18 septembre 2021, Auxonne. Lectures théâtralisées et déambulation sur les traces de Napoléon

le samedi 18 septembre à Château d’Auxonne

En partant du château pour arriver aux Halles ponctué de scénettes présentant des évènements autour de la vie de Napoléon à Auxonne Mise en scène de textes ou d’évènements part la compagnie de la Vouivre. Action organisée dans le cadre du Contrat Territoire Lecture avec le soutien de la DRAC et de la Communauté de Communes CAP Val de saône

sur inscription

Lecture théâtralisée. Château d’Auxonne Rue du Château 21130 Auxonne Auxonne Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auxonne, Côte-d'Or Autres Lieu Château d'Auxonne Adresse Rue du Château 21130 Auxonne Ville Auxonne lieuville Château d'Auxonne Auxonne