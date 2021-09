Domérat Château de la Pérelle Allier, Domérat Lectures théâtralisées dans le parc de la Pérelle Château de la Pérelle Domérat Catégories d’évènement: Allier

Domérat

Lectures théâtralisées dans le parc de la Pérelle Château de la Pérelle, 18 septembre 2021, Domérat. Lectures théâtralisées dans le parc de la Pérelle

Château de la Pérelle, le samedi 18 septembre à 19:00

Lecture théâtralisée des commun’arts Jean-Michel RIBES : Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes. “Sulki et Sulku sont amis depuis longtemps, Sulki et Sulku se prennent pour des oeuvres d’art, ils ont des opinions et sont souvent d’accord. Mais Sulki et Sulku parlent parfois pour ne rien dire. Une pièce en plusieurs saynètes qui, sous ses airs absurdes, aborde un sujet essentiel : la construction de la pensée contemporaine, rarement profonde.”

Entrée libre

Lectures théâtralisées par les Commun’arts dans le parc du château de la Pérelle Château de la Pérelle 03410 Domérat Domérat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Domérat Autres Lieu Château de la Pérelle Adresse 03410 Domérat Ville Domérat lieuville Château de la Pérelle Domérat