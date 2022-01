Lectures théâtralisées « ça sonne ! toutes et tous en récré ! » Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé Catégories d’évènement: Bagnac-sur-Célé

Lot

Lectures théâtralisées « ça sonne ! toutes et tous en récré ! » Bagnac-sur-Célé, 25 février 2022, Bagnac-sur-Célé. Lectures théâtralisées « ça sonne ! toutes et tous en récré ! » Médiathèque 41, avenue Joseph Canteloube Bagnac-sur-Célé

2022-02-25 16:30:00 16:30:00 – 2022-02-25 Médiathèque 41, avenue Joseph Canteloube

Bagnac-sur-Célé Lot Bagnac-sur-Célé « Am, stram, gram, Pic et pic et colégram, Bour et bour et ratatam, Am, stram, gram. » youpi, c’est enfin les vacances !!

Des histoires, chansons et jeux à partager : mais promis on ne vous fera pas la classe… juste la récré ! L’heure de la récré est annoncée à 16h30 le mercredi 23 février à Figeac et à 10h le vendredi 25 février à Bagnac.»

Pour qui : à partir de 5 ans +33 5 65 14 13 21 @astrolabe médiathèque Figeac

Médiathèque 41, avenue Joseph Canteloube Bagnac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnac-sur-Célé, Lot Autres Lieu Bagnac-sur-Célé Adresse Médiathèque 41, avenue Joseph Canteloube Ville Bagnac-sur-Célé lieuville Médiathèque 41, avenue Joseph Canteloube Bagnac-sur-Célé Departement Lot

Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnac-sur-cele/

Lectures théâtralisées « ça sonne ! toutes et tous en récré ! » Bagnac-sur-Célé 2022-02-25 was last modified: by Lectures théâtralisées « ça sonne ! toutes et tous en récré ! » Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé 25 février 2022 Bagnac-sur-Célé Lot

Bagnac-sur-Célé Lot