Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves Seize lectures théâtralisées de petits textes sur le thème «L’avenir est féministe» par la Compagnie Garance. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Seize lectures théâtralisées de petits textes sur le thème «L'avenir est féministe» par la Compagnie Garance. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Gratuit et accessible à tous, en plein air. Le public sera debout.

