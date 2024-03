LECTURES THÉÂTRALES Centre Culturel Georges Brassens Paimbœuf, samedi 13 avril 2024.

Première lecture de la pièce » Vivre son père » de François Béchu, sur une idée de Bernard Larhant, et organisée par la bibliothèque de Paimboeuf.

« Robert Calet, ex marchand d’armes passé à l’humanitaire, n’est plus. Sa fille Angélique, femme d’affaires, happée par ses grands-parents maternels et qu’il n’a pour ainsi dire pas connue, est arrivée de Sydney au funérarium du Mans pour régler rapidement les questions administratives. John Stewart, ex secrétaire de Calet, est là aussi ainsi que Fatou, employée de la maison funéraire. Au long de cette « veillée », les apparences des trois personnages vont être bousculées et révèleront d’autres facettes au point d’ouvrir en eux des horizons inattendus et de créer entre eux des relations nouvelles. Le spectateur, placé au carrefour de trois itinéraires de vie qui vont bifurquer, y verra des pistes de réflexions sensibles. »



– L’histoire de cette création :

François Béchu et Bernard Larhant se sont connus à 7-8 ans sur les bancs de l’école, à Quimper, puis se sont perdus de vue.

Presque 50 ans plus tard, par le hasard d’un store sur lequel était inscrit le nom de Larhant, les deux copains reprennent contact. Bernard n’est pas surpris de l’appel de François puisqu’il travaille sur une série de polars dont le héros est ce même François, alias Paul Capitaine, fils du chef de gare de Quimper…

Après des retrouvailles heureuses, ils décident de mettre en commun leur goût pour le scénario et pour l’écriture dramatique. Le premier résultat de cette collaboration est la pièce: VIVRE SON PERE (décembre 2023).

Entrée libre .

Centre Culturel Georges Brassens 26 Boulevard Dumesnildot

Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire biblio@paimboeuf.fr

