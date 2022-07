Lectures surprises des (F)estivales du TRP Grillon Grillon Catégories d’évènement: Grillon

Vaucluse

Lectures surprises des (F)estivales du TRP Grillon, 4 août 2022, Grillon. Lectures surprises des (F)estivales du TRP

Maison des Chrétiens Grillon Vaucluse

2022-08-04 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-04 20:00:00 20:00:00 Grillon

Vaucluse Grillon Histoire de couples.

Dans des lieux patrimoniaux de villes et villages du territoire, retrouvons-nous pour des lectures jouées et partageons des moments de découvertes, d’émotions, de rires… theatredurondpoint@gmail.com +33 6 52 58 32 52 http://www.theatredurondpointpaca.com/ Grillon

dernière mise à jour : 2022-07-10 par

Détails Catégories d’évènement: Grillon, Vaucluse Autres Lieu Grillon Adresse Maison des Chrétiens Grillon Vaucluse Ville Grillon lieuville Grillon Departement Vaucluse

Grillon Grillon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grillon/

Lectures surprises des (F)estivales du TRP Grillon 2022-08-04 was last modified: by Lectures surprises des (F)estivales du TRP Grillon Grillon 4 août 2022 Maison des Chrétiens Grillon Vaucluse

Grillon Vaucluse