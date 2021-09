Guérande Place du Vieux Marché,intra-muros Guérande, Loire-Atlantique Lectures sur le marché Place du Vieux Marché,intra-muros Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Lectures sur le marché Place du Vieux Marché,intra-muros, 25 septembre 2021, Guérande. Lectures sur le marché

Place du Vieux Marché, intra-muros, le samedi 25 septembre à 09:00

Faites le plein de jolies histoires racontées par la médiathèque et l’association [Mille-Feuilles et Petit Lu](http://www.millefeuillesetpetitlu.fr/). De 0 à 6 ans.

Gratuit, annulation en cas de pluie.

Avant, pendant, après les courses… Une petite pause pour nourrir d’histoires les enfants qui passent ! Place du Vieux Marché,intra-muros Place du Vieux Marché Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Place du Vieux Marché,intra-muros Adresse Place du Vieux Marché Ville Guérande lieuville Place du Vieux Marché,intra-muros Guérande